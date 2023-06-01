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13:16, 1 июня 2023Россия

Белгородские власти сообщили о фейковых звонках с призывами уехать из региона

Оперштаб Белгородской области: жителям региона поступают фейковые звонки с призывом уехать

Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram / Reuters

Жителям Белгородской области поступают фейковые звонки якобы от территориальной обороны с призывом уехать из региона. Об этом сообщил областной оперативный штаб в Telegram-канале.

Белгородские власти подчеркнули, что действующая в регионе территориальная оборона не обзванивает население. «Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев», — говорится в сообщении.

В оперштабе призвали доверять только достоверной информации из проверенных источников.

По предварительной информации Telegram-канала «Белгород №1», неизвестные звонят с частных незнакомых номеров, сообщают о заходе диверсионной группы и предлагают уехать в сторону Воронежа.

Ранее сообщалось, что жителей приграничного города Шебекино, подвергшегося атакам, начали вывозить в пункт временного размещения «Белгород-Арена». Мэр Белгорода Валентин Демидов отмечал, что туда привезли уже 134 местных жителей.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Шебекино. При этом глава региона заверил, что противника на территории Белгородской области «не было и нет».

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    Варвара Кошечкина
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