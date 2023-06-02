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13:31, 2 июня 2023Мир

Блинкен заявил о нежелании США свергать власть в России

Госсекретарь Блинкен заявил, что США не хотят свергать власть в России

Фото: Lehtikuva / Reuters

США не хотят, чтобы граждане России воспринимали их как врагов, и не собираются свергать власти в России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью в Хельсинки. Цитату приводит РИА Новости.

«На протяжении тридцати лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», — подчеркнул Блинкен, подтверждая нежелание американцев враждовать с россиянами.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что США при участии дипломатических представителей посольства в Москве «используют открытую агитацию и призывают к свержению действующей власти в России». Она не уточнила, что имеет в виду.

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    Виктория Кондратьева
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