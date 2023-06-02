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20:02, 2 июня 2023Из жизни

Выращенный на мясо аллигатор выпрыгнул с 20-го этажа и выжил

Metro: домашний аллигатор сбежал от хозяина и выпрыгнул с 20-го этажа

В Китае домашний аллигатор, выращенный на мясо, сбежал от хозяина, выпрыгнул из окна многоэтажного здания и выжил. Об этом сообщает Metro.

Метровый аллигатор, который прожил в квартире в городе Шэньчжэнь больше 10 лет, спрыгнул с балкона, когда его владельца, мужчины по фамилии Лю, не было дома. Рептилия упала с высоты 20-го этажа. Когда аллигатор летел вниз, он задел козырек магазина, что снизило скорость падения. Благодаря этому хищник остался жив.

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Аллигатора обнаружили владельцы магазина, которые выбежали на улицу, услышав шум. Приехавшая на место полиция забрала хищника и нашла его хозяина. По словам Лю, он держал аллигатора в своей квартире, планируя съесть его. Мужчина извинился перед соседями, которых напугал хищник.

Местный департамент рыболовства проводит расследование инцидента. В настоящее время администрация многоэтажного здания выясняет, находятся ли в помещениях другие потенциально опасные животные. До сих пор остается неизвестным, как аллигатору удалось добраться до окна и спрыгнуть вниз.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор в парке напал на гулявшую с владельцами собаку. Хозяин прыгнул на рептилию, чтобы спасти оказавшуюся в ее пасти собаку.

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    Алиса Удовик
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