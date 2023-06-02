Выращенный на мясо аллигатор выпрыгнул с 20-го этажа и выжил

Metro: домашний аллигатор сбежал от хозяина и выпрыгнул с 20-го этажа

В Китае домашний аллигатор, выращенный на мясо, сбежал от хозяина, выпрыгнул из окна многоэтажного здания и выжил. Об этом сообщает Metro.

Метровый аллигатор, который прожил в квартире в городе Шэньчжэнь больше 10 лет, спрыгнул с балкона, когда его владельца, мужчины по фамилии Лю, не было дома. Рептилия упала с высоты 20-го этажа. Когда аллигатор летел вниз, он задел козырек магазина, что снизило скорость падения. Благодаря этому хищник остался жив.

Аллигатора обнаружили владельцы магазина, которые выбежали на улицу, услышав шум. Приехавшая на место полиция забрала хищника и нашла его хозяина. По словам Лю, он держал аллигатора в своей квартире, планируя съесть его. Мужчина извинился перед соседями, которых напугал хищник.

Местный департамент рыболовства проводит расследование инцидента. В настоящее время администрация многоэтажного здания выясняет, находятся ли в помещениях другие потенциально опасные животные. До сих пор остается неизвестным, как аллигатору удалось добраться до окна и спрыгнуть вниз.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор в парке напал на гулявшую с владельцами собаку. Хозяин прыгнул на рептилию, чтобы спасти оказавшуюся в ее пасти собаку.

