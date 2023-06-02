Медведев ответил на заявление Apple об отказе в сотрудничестве с разведкой США

Медведев заявил, что не верит в отказ Apple от сотрудничества с разведкой США

Когда любая компания говорит, что она отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, она либо врет, либо собралась закрыться. Об этом заявил зампреда Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление компании Apple о сотрудничестве с разведкой США, передает РИА Новости.

«Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Android», — заявил он.

Медведев также процитировал персонажа фильма «Семнадцать мгновений весны» Генриха Мюллера и добавил, что верить никому нельзя.

Ранее ФСБ России заявила, что вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием телефонов Apple. В службе отметили, что получили доказательства сотрудничества Apple с Агентством национальной безопасности США.

В Apple эти обвинения отвергли и заявили, что никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать ни с одним правительством для внедрения механизма обхода защиты в устройства компании.