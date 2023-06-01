Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США

Компания Apple заявила, что не сотрудничает с американской разведкой

Американская компания Apple утверждает, что не сотрудничает с разведкой США. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит в четверг, 1 июня, Reuters.

В компании отвергли обвинения и заявили, что «никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать ни с одним правительством с целью внедрения механизма обхода защиты в устройства Apple».

Ранее ФСБ России вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием смартфонов Apple. Были выявлены аномалии, характерные только для пользователей гаджетов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, уточнили в ведомстве. Известно, что несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки были заражены.