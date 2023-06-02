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20:21, 2 июня 2023Бывший СССР

Азербайджан обсудил перспективы военного сотрудничества с США

Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку и Вашингтон обсудили военное сотрудничество

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов по телефону обсудил перспективы военного сотрудничества Баку и Вашингтона с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Калем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Стороны провели подробный обмен мнениями по двусторонним связям, ситуации в регионе и вопросам безопасности. В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества», — сообщили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Армению и Азербайджан наладить диалог и провести мирные переговоры.

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    Алевтина Запольская
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