Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с представителем НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров, передает ТАСС.
Обсуждение касалось демаркации границы между Арменией и Азербайджаном и обеспечения безопасности и стабильности границы. Кроме того, собеседники затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и гуманитарный кризис, возникший в регионе из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора.
Пашинян и Коломина провели разговор о партнерстве и сотрудничестве Армении и НАТО, а также обсудили международные механизмы начала диалога между Баку и Степанакертом.
Ранее главы МИД Армении и Азербайджана согласовали две статьи мирного договора во время переговоров, прошедших с 1 по 4 мая в США. По некоторым другим статьям соглашения стал возможен прямой и искренний диалог, заявил глава армянского дипведомства Арарат Мирзоян.
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.