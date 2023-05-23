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14:58, 23 мая 2023Бывший СССР

Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с представителем НАТО

ТАСС: Пашинян и представитель генсека НАТО обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров, передает ТАСС.

Обсуждение касалось демаркации границы между Арменией и Азербайджаном и обеспечения безопасности и стабильности границы. Кроме того, собеседники затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и гуманитарный кризис, возникший в регионе из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Пашинян и Коломина провели разговор о партнерстве и сотрудничестве Армении и НАТО, а также обсудили международные механизмы начала диалога между Баку и Степанакертом.

Ранее главы МИД Армении и Азербайджана согласовали две статьи мирного договора во время переговоров, прошедших с 1 по 4 мая в США. По некоторым другим статьям соглашения стал возможен прямой и искренний диалог, заявил глава армянского дипведомства Арарат Мирзоян.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

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Алевтина Запольская
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