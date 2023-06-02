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19:50, 2 июня 2023Забота о себе

Врач назвал возможные причины частых падений Джо Байдена

Терапевт Павел Воробьев: падение Джо Байдена могла спровоцировать болезнь Паркинсона

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Падение президента США Джо Байдена могли спровоцировать ухудшение зрения, проблемы с суставами или неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона или синдром Альцгеймера, считает глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Его мнение приводит деловая газета «Взгляд».

Воробьев подчеркнул, что с возрастом люди чаще теряют равновесие. Возможной причиной падения могут стать ступеньки, порожки в дверных проходах или другие небольшие препятствия. Терапевт объяснил, что это происходит из-за шаркающей походки и невнимательности. Кроме того, у пожилых людей часто ухудшается зрение, и они не замечают предметы под ногами.

В-третьих, причиной падений может быть патология суставов. У пожилого болят суставы, подкашиваются ноги — это реальный факт. И наверняка все не раз слышали от человека в возрасте, что его шатнуло. Для пожилых это очень характерная история

Павел Воробьевтерапевт

Воробьев уточнил, что перечисленные причины падений не являются сигналами серьезных заболеваний. Однако, если пожилой человек упал без видимой причины, то это может быть признаком инсульта, ишемической атаки или неврологического заболевания, предупредил врач. В случае с падениями президента США, Воробьев назвал их симптомами болезни Паркинсона. «У него все признаки паркинсонизма налицо», — заключил терапевт.

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Ранее сообщалось, что 80-летний Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо. 6 марта он также споткнулся при посадке в самолет в Алабаме.

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    Алиса Дмитриева
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