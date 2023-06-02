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14:08, 2 июня 2023Россия

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

Минобороны заявило, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины под Харьковом. Об этом заявили журналистам в пятницу, 2 июня, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что склад с боеприпасами располагался в районе харьковского населенного пункта Кисловка.

Кроме того, по сведениям Минобороны, за сутки на купянском направлении удалось подбить три автомобиля противника, боевую машину реактивного снаряда залпового огня (РСЗО) «Град», гаубицы Д-30 и «МСТА-Б».

Российские Вооруженные силы поразили 96 артиллерийских украинских подразделений на огневых позициях, отметили в оборонном ведомстве.

30 мая Минобороны России отчиталось об уничтожении склада ВСУ в районе населенного пункта Красного в Донецкой народной республике. Тогда же российским военные удалось ликвидировать две боевые бронированные машины, три авто и одну гаубицу Д-30.

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    Анна Щербакова
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