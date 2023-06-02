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12:07, 2 июня 2023Забота о себе

Россиянкам назвали провоцирующие появление целлюлита факторы

Диетолог Татьяна Елисеева рассказала, что целлюлит встречается у 80-90 процентов женщин

Фото: kei907 / Shutterstock / Fotodom

Целлюлит встречается у 80-90 процентов женщин в разные периоды жизни, рассказала диетолог, нутрициолог, главный редактор проекта «Еда+» Татьяна Елисеева. В комментарии для «Ленты.ру» она перечислила факторы, провоцирующие образование «апельсиновой корки» на коже.

Образование целлюлита — распространенная проблема, и определенные факторы могут увеличить вероятность его образования, отметила Елисеева.

Люди, чьи родители и другие близкие родственники имеют целлюлит, также находятся в зоне высокого риска его появления, продолжила диетолог. Она предупредила, что с возрастом целлюлит становится все более заметным, так как кожа со временем теряет эластичность, становится тонкой.

Целлюлит чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Восемь-девять из десяти женщин в разные периоды жизни сталкиваются с целлюлитом. Главную роль в его появлении играют гормоны эстроген и прогестерон. Поэтому целлюлит часто становится заметным в период полового созревания, беременности и менопаузы, когда происходят гормональные колебания

Татьяна Елисеевадиетолог

Нездоровое питание, отсутствие физической активности и малоподвижный образ жизни также увеличивают риск образования целлюлита. Чрезмерное накопление жира и потеря мышечной массы могут ухудшить вид кожи, отметила Елисеева. «Целлюлит чаще всего образуется в местах с большим скоплением жира — на бедрах, ягодицах и животе. Однако он может появляться и на других частях тела», — добавила она.

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Диетолог обратила внимание, что целлюлит — это естественное состояние, а не свидетельство проблем со здоровьем. Он в той или иной степени есть у многих людей, независимо от их веса или уровня физической подготовки. Улучшить состояние кожи и ее внешний вид помогут здоровый образ жизни, спорт, сбалансированное питание, использование увлажняющих средств, заключила она.

Ранее нутрициолог Полина Шубина рассказала об уловках, помогающих похудеть. По ее словам, эффективно бороться с лишним весом помогают хорошая компания и красивая сервировка блюд.

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    Вера Владзиевская
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