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08:30, 2 июня 2023Забота о себе

Названы лучшие напитки для повышения потенции

Eat This, Not That: кофе, свекольный сок и вода усиливают эрекцию

Фото: Yulia Khlebnikova / Unsplash

Кофе, свекольный сок и некоторые другие напитки улучшают кровоток в организме и усиливают эрекцию у мужчин, считают уролог Эми Перлман и диетологи Лорен Манакер и Кэтрин Гомес. Их мнение приводит издание Eat This, Not That.

Уролог Эми Перлман рассказала, что оксид азота является основным биологически активным веществом, участвующим в механизме возникновения эрекции. Нейротрансмиттер начинает высвобождаться в момент сексуального возбуждения и обеспечивает приток крови к половым органам. По мнению Перлман, некоторые напитки могут ускорить этот процесс, способствуя повышению потенции.

Лучшим напитком для потенции уролог назвала обычную воду. По ее словам, обезвоживание может быть причиной проблем с возникновением и поддержанием эрекции.

Перлман также посоветовала пить смузи из фруктов и овощей, богатых витаминами C и Е. «Витамин С можно найти в апельсинах и клубнике, а витамин Е содержится в растительных маслах, орехах, семенах, а также в манго и авокадо», — рассказала уролог.

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Кроме того, диетолог Лорен Манакер причислила к полезным для мужчин напиткам арбузный сок. По ее словам, в нем содержится цитруллин, который улучшает приток крови ко многим органам, в том числе к пенису. Также специалистка рекомендовала пить несладкий кофе. Она считает, что напиток снижает вероятность развития эректильной дисфункции.

Диетолог Кэтрин Гомес добавила, что употребление свекольного сока является еще одним хорошим способом повысить потенцию. Наиболее вредными для мужского здоровья напитками специалистки назвали энергетики, газированные и алкогольные напитки.

Ранее кардиолог Татьяна Бродовская назвала неожиданный способ повышения потенции. Специалистка рассказала, что лекарства, помогающие снизить уровень холестерина, улучшают эрекцию.

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    Екатерина Улитина
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