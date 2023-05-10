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12:24, 10 мая 2023Забота о себе

Назван неожиданный способ повышения потенции

Кардиолог Татьяна Бродовская рассказала, что лекарства от холестерина улучшают потенцию

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Лекарства, назначаемые при высоком уровне холестерина, ведут к повышению потенции. О неожиданном влиянии на мужское здоровье, которое они оказывают, в беседе с «Лентой.ру» рассказала кардиолог, доктор медицинских наук Татьяна Бродовская.

Бродовская назвала мифом распространенное мнение, что препараты от холестерина вызывают импотенцию. Хотя на фоне применения статинов наблюдается незначительное (на три-пять процентов) снижение уровня тестостерона, одновременно стабилизируется состояние пенильных артерий, которые отвечают за эрекцию.

В конечном итоге такой способ лечения улучшает состояние кровотока половых органов, что приводит к росту удовлетворенности половой жизнью в течение первого года после начала приема статинов, подвела итог кардиолог.

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По словам Бродовской, представление, что высокий уровень холестерина — это только мужская проблема, тоже не соответствует действительности. Атеросклероз обычно возникает у женщин позже, чем у мужчин, но сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти как у мужчин, так и у женщин.

Ранее сосудистый хирург Алан Дэвис назвал пять необычных предвестников проблем с сердцем и сосудами. Среди них — плохой аппетит и онемение.

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Вера Владзиевская
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