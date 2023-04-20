Названы пять необычных предвестников проблем с сердцем и сосудами

Хирург Дэвис назвал онемение и плохой аппетит необычными симптомами проблем с сердцем

Сосудистый хирург Алан Дэвис рассказал о пяти симптомах, предвещающих проблемы с сердцем. Его слова цитирует издание Express.

Одним из наиболее распространенных необычных предвестников проблем с сердечно-сосудистой системой Дэвис назвал онемение конечностей. Из-за сужения сосудов крови сложнее циркулировать, поэтому руки и ноги начинают холодеть и неметь, даже когда человеку в целом тепло. В особо тяжелых случаях конечности могут приобрести синюшный или фиолетовый оттенок, объяснил врач.

В качестве следующего неочевидного симптома развивающейся сердечно-сосудистой патологии Дэвис выделил проблемы с пищеварительной системой, в частности плохой аппетит, частые боли в животе, диарею и расстройство желудка.

Также, по словам Дэвиса, из-за нарушения кровообращения волосяным луковицам на ногах перестает хватать питательных веществ, из-за чего они гибнут, и, как следствие, волосы выпадают.

Кроме того, признаком плохой циркуляции крови являются язвы на ногах, отметил хирург. Обычно подобные раны появляются с обратной стороны голени, долго не заживают и могут доставлять дискомфорт.

В заключение Дэвис призвал насторожиться при внезапно появившихся проблемах с памятью и частых головокружениях, так как подобные проблемы возникают из-за хронической гипоксии головного мозга из-за плохого кровообращения.

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