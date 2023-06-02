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15:29, 2 июня 2023Бывший СССР

Президент Эстонии прибыл в Киев

Президент Украины Зеленский сообщил, что глава Эстонии Карис прибыл с визитом в Киев
Алар Карис. Архивное фото

Алар Карис. Архивное фото. Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис прибыл с визитом в Киев, сообщил в Telegram глава Украины Владимир Зеленский.

«Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне — самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны», — сказал Зеленский, поблагодарив Кариса.

Ранее Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Это произошло после того, как в Киеве во время воздушной тревоги некоторые из них оказались закрыты.

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    Алевтина Запольская
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