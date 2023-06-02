Президент Эстонии прибыл в Киев

Президент Украины Зеленский сообщил, что глава Эстонии Карис прибыл с визитом в Киев

Президент Эстонии Алар Карис прибыл с визитом в Киев, сообщил в Telegram глава Украины Владимир Зеленский.

«Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне — самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны», — сказал Зеленский, поблагодарив Кариса.

Ранее Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Это произошло после того, как в Киеве во время воздушной тревоги некоторые из них оказались закрыты.