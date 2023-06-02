Федор Емельяненко захотел провести боксерский поединок

Бывший боец ММА Федор Емельяненко заявил, что хотел бы провести боксерский поединок

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко выразил желание провести боксерский поединок. Его слова приводит ТАСС.

«Бокс — это возможно, это интересно, но пока не работали над этим. Слышал, что Рой Джонс изъявлял желание, мне было бы интересно. Мне бы хотелось провести реальный бой, не выставочный», — заявил он.

Емельяненко также отметил, что точно не вернется в ММА. «Но со смешанными единоборствами — все. Я пообещал родным и близким, [президенту Bellator] Скотту Кокеру, уже травмы дают о себе знать», — рассказал экс-боец.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко. В его активе — 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.