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13:10, 2 июня 2023Спорт

Федор Емельяненко захотел провести боксерский поединок

Бывший боец ММА Федор Емельяненко заявил, что хотел бы провести боксерский поединок

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко выразил желание провести боксерский поединок. Его слова приводит ТАСС.

«Бокс — это возможно, это интересно, но пока не работали над этим. Слышал, что Рой Джонс изъявлял желание, мне было бы интересно. Мне бы хотелось провести реальный бой, не выставочный», — заявил он.

Емельяненко также отметил, что точно не вернется в ММА. «Но со смешанными единоборствами — все. Я пообещал родным и близким, [президенту Bellator] Скотту Кокеру, уже травмы дают о себе знать», — рассказал экс-боец.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко. В его активе — 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.

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    Андрей Стрельцов
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