Бывший депутат сел на 16 лет за организацию убийства российского журналиста

Красноярский экс-депутат Хашиев получил 16 лет за организацию убийства главреда газеты

Красноярский краевой суд приговорил бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева к 16 годам лишения свободы за организацию убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова 24 мая 2017 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Исполнитель преступления Виктор Шестаков осужден на 14 лет заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

По версии следствия, весной 2017 года в Минусинске депутат Хашиев решил расправиться с журналистом Попковым на фоне конфликта между ними, вызванного их соперничеством на выборах главы района в 2016 году.