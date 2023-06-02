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03:29, 2 июня 2023Интернет и СМИ

В США заявили об ударе Германии по надеждам Украины о НАТО

Newsweek: Германия нанесла удар по надеждам Украины на ускоренное членство в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Германия нанесла удар по надеждам Украины на ускоренное членство в НАТО. Об этом заявил обозреватель Джон Джексон в своей статье для американского журнала Newsweek.

«Для того, чтобы получить право на вступление в альянс, Украине необходима единодушная поддержка со стороны нынешних государств-членов НАТО, и нерешительность Германии может сигнализировать о препятствии на пути», — подчеркнул Джексон.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны блока согласны с принятым ранее на саммите в Бухаресте решением о предоставлении членства в альянсе Украине. Однако он напомнил, что НАТО — это организация, основанная на принципе консенсуса, поэтому все решения должны приниматься при согласии 31 государства-члена.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на членство страны в НАТО становятся более отдаленными.

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    Марина Совина
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