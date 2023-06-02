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14:59, 2 июня 2023Наука и техника

Полковник рассказал об использовании ИИ в российских войсках

Полковник Литовкин: российские системы ПВО работают с помощью ИИ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Влад Некрасов / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) уже используется в работе российских систем вооружения, например, в системах противовоздушной обороны (ПВО). ИИ успевает быстрее, чем человек, отреагировать на угрозу и провести требуемые расчеты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Системы ПВО работают на искусственном интеллекте. Человек не успевает провести все необходимые действия, навести ракету, провести расчеты, а ИИ успевает. Но, конечно, полностью без человека эта система работать не сможет, он все равно должен контролировать процесс», — уточнил Литовкин.

Он добавил, что ИИ также используется в ракетных войсках и даже в мотострелковых частях. К примеру, боевые машины пехоты может контролировать человек, находящийся на относительно безопасном расстоянии от горячей точки. Он наблюдает за полем боя, ставит задачу машине.

«У наших ракет "Искандер-М" есть боеголовка, на которую выводится образ цели. Например, ставится такая задача: прилететь на позицию противника и ударить по штабу. В таком случае, даже если рядом будут стоять разные объекты, танки, пусковые установки, ракета по ним не ударит, поскольку ей ввели другоq образ цели», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Литовкин также рассказал о ракетном комплексе «Гранит». Когда ракеты вылетают, какое-то время они остаются в воздухе, дожидаясь друг друга, а затем распределяют между собой цели.

Например, две ракеты бьют по авианосцу, две по крейсеру и так далее. Эти принципы ИИ существуют давно, просто об этом не говорят

Виктор Литовкинвоенный эксперт

Ранее сообщалось, что беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) США, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), решил напасть на оператора, поскольку он, по мнению дрона, мешал ему выполнить основную задачу дополнительными командами.

В мае почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел выразил мнение, что сверхразумные машины в будущем будут сопротивляться попыткам ими управлять и станут опасными.

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    Наталия Белова
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