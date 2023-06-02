Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:39, 2 июня 2023Наука и техника

ИИ американского дрона решил ликвидировать оператора на испытаниях

The Guardian: ИИ дрона ВВС США решил ликвидировать оператора на испытаниях

Фото: Senior Airman Cory D. Payne / U.S. Air Force / Reuters

Беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) США, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), решил ликвидировать оператора, чтобы тот не мешал дрону выполнять свою задачу в ходе имитационных испытаний. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Система начала понимать, что, хотя она и определила угрозу, иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать эту угрозу, однако за поражение цели она получила очки. [И система] приняла решение убить оператора, потому что он мешал ей выполнить задачу», — сказал начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США полковник Такер Гамильтон.

Полковник добавил, что после того, как в систему ввели штрафы за атаки на оператора, дрон начал разрушать вышку связи, которую использовали для связи с беспилотником.

Материалы по теме:
Токсичный актив. Искусственный интеллект создал десятки тысяч видов смертоносного оружия. Почему эта технология опасна?
Токсичный актив.Искусственный интеллект создал десятки тысяч видов смертоносного оружия. Почему эта технология опасна?
25 марта 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Гамильтон подчеркнул, что нельзя говорить об искусственном интеллекте, автономии и машинном обучении, умалчивая об искусственном интеллекте и этике. Отмечается, что в ходе испытаний ни один человек не пострадал.

В мае почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел выразил мнение, что сверхразумные машины в будущем будут сопротивляться попыткам ими управлять и станут опасными.

В марте 2022 года стало известно, что ученые из компании Collaborations Pharmaceuticals разработали ИИ, способный придумать десятки тысяч видов химического оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ ночью атаковали Курск беспилотниками
    Седым россиянам раскрыли способы надолго сохранить цвет окрашенных волос
    Пассажир московского метро разбил ногой турникет и попал на видео
    Стало известно о работе судьи по делу Трампа на его компанию
    Врачи после операции забыли предмет в теле петербурженки
    ИИ американского дрона решил ликвидировать оператора на испытаниях
    Массажист заставил школьницу снять на видео изнасилование пятиклассницы
    В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа
    Цены на нефть пошли вверх после решения США избежать дефолта
    Появились кадры последствий атаки ВСУ на Курск
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.