Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Искусственный интеллект придумал десятки тысяч видов химического оружия

Искусственный интеллект сгенерировал 40 тысяч потенциально смертельных молекул

Фото: Robert Pratta / Reuters

Ученые из компании Collaborations Pharmaceuticals, которая специализируется на поиске лекарств для лечения редких заболеваний, разработали искусственный интеллект (ИИ), способный придумать десятки тысяч видов химического оружия. Об этом сообщает The Verge.

Изначально предполагалось использование этой технологии для создания новых лекарств, но всего за шесть часов ИИ смог создать более 40 тысяч потенциально смертельных молекул. Для этого его запрограммировали на поиск, а не устранение токсического воздействия. По составу и действию молекулы были крайне похожи на VX — фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое применялось еще во время Первой мировой войны.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря

Как уточняют авторы исследования, VX — это ингибитор ацетилхолинэстеразы, который задействован в работе мышц человека. Это оружие является смертельным, потому что может парализовать жизненно важные органы: диафрагму, легкие, а также лишить возможности двигаться.

Искусственный интеллект смог сгенерировать тысячи опасных соединений, часть из которых превосходила по токсичности VX, а часть входила в другой класс химического оружия. Это крайне удивило ученых, так как VX является самым токсичным из когда-либо искусственно полученных молекул. Это значит, что необходимо совсем небольшое количество этого вещества, чтобы стать смертельным.

Авторы программы подчеркнули, что целью ИИ не было создание нового вида химического оружия. Они также отметили важность осознания другими исследователями высокого уровня ответственности, которая подразумевает понимание потенциальной опасности и недопустимости злоупотребления новыми разработками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о сближении позиций России и Украины на переговорах
В России подорожали геймпады для PlayStation 5
Мединский прокомментировал призыв Арестовича к «рельсовой войне»
В Китае посмеялись над «международным сообществом»
В российском городе упал Ленин
Потерявший конечности в аварии мужчина стал востребованным автомехаником
Подсчитана торговая связь России с не поддержавшими санкции странами
Искусственный интеллект придумал десятки тысяч видов химического оружия
В Минобороны заявили о заминировавшем больницу в Днепропетровске СБУ
В России почувствовали острую необходимость в новом городе в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.