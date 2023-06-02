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18:59, 2 июня 2023Экономика

В Минпромторге высказались об ограничении параллельного импорта электроники

Минпромторг подтвердил, что рассматривает ограничение параллельного импорта электроники

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

В Минпромторге России подтвердили обсуждение списка иностранных брендов электроники, параллельный импорт которых может быть запрещен. Сейчас ведомство собирает и рассматривает предложения по конкретным торговым маркам, со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

«В настоящий момент идет сбор обоснованных предложений по конкретным брендам, подтвержденных соответствующими цифрами производства аналогичных отечественных товаров», — высказались представители ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что министерство обсуждает с производителями исключение из перечня более 20 иностранных брендов, среди которых — техника HPE, Acer, Asus, MSI, Pali и других компаний. Еще один, расширенный список, в который вошли IBM, Dell, HP, Cisco и другие производители, рассматривают в Минэкономразвития.

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Как пояснила гендиректор АНО Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева, вместо запрета на поставки конкретных брендов эффективнее будет проработать механизм ограничений поставки конкретных номенклатур продукции.

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в беседе с «Лентой.ру» поддержал идею ограничений в параллельном импорте. По его словам, это может стать стимулом для российского производства. Однако ограничивать поставки стоит только для тех компонентов и того оборудования, которые уже научились производить в России, добавил он.

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    Вячеслав Агапов
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