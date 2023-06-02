В Приморье школьники получили возможность бесплатно ходить в музеи и театры

В Приморье стартовал просветительский проект «Арсеньевская карта», в рамках которого школьники смогут бесплатно ходить в музеи, театры и другие места. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, проект получил название в честь географа и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Суть инициативы заключается в том, чтобы ученики получили возможность не только посещать культурные учреждения, но и участвовать в различных экскурсиях по краю.

Отмечается, что к проекту уже присоединились Музей истории Дальнего Востока, Приморский краевой драматический театр молодежи, Приморский краевой театр кукол, Приморский культурно-исторический центр и Приморский океанариум, а также иммерсивный проект «Голос внутри» и Владивостокская крепость.

Вдобавок в список доступных к посещению мест попали кинотеатры Владивостока, а именно, «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Владивосток» и «Черемушки».

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