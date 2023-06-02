Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:05, 2 июня 2023Культура

Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках «Индианы Джонса»

Актер Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Актер Харрисон Форд признался, что обругал каскадеров во время съемок фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». Об этом он рассказал в интервью Esquire.

Форд вспомнил сцену из картины, в которой его герой едет верхом. Когда он закончил съемки в эпизоде, вспоминает актер, то почувствовал руки на своих ногах и, по его словам, в тот момент подумал, что на него «напали щупальца». «Я смотрю вниз, а там трое каскадеров следят, чтобы я не упал со стремени. Они сказали: "О, мы просто боялись, потому что думали, знаете, и бла-бла-бла"», — сказал Форд.

Этот момент вызвал у актера раздражение. «Оставьте меня в покое, я старый человек, слезающий с лошади, и я хочу, чтобы это выглядело именно так!» — закричал он на каскадеров.

Ранее стало известно о будущем «Индианы Джонса» после ухода Форда. По словам главы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, у студии нет планов менять актера.

Первый фильм про Индиану Джонса появился на экранах в 1981 году, режиссером его был Стивен Спилберг.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Участники «Легиона "Свобода России"» попытались атаковать Белгородскую область
    Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло
    В США высказались о наращивании ядерного арсенала
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    В Подмосковье обнаружили крупный склад боеприпасов и оружия
    Украина обстреляла еще одно село в приграничном регионе России
    Германия закупит 66 бронетранспортеров для ВСУ
    Появилась информация о госпитализации Никиты Михалкова
    В Белгородской области оценили ущерб предприятиям в Шебекино после обстрелов
    Глава белгородского Минздрава предложил медпомощь уехавшим из Шебекино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.