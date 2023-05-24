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17:24, 24 мая 2023Культура

Стало известно о будущем «Индианы Джонса» после ухода Харрисона Форда

Lucasfilm: студия не планирует заменять Форда после выхода пятой части «Индианы Джонса»

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

У Lucasfilm нет планов заменять актера Харрисона Форда, который известен как исполнитель главной роли в кинофраншизе «Индиана Джонс», после выхода пятой части фильма. Об этом рассказала глава студии Кэтлин Кеннеди в подкасте для Entertainment Weekly.

По словам главы Lucasfilm, студия рассматривает вариант продолжения франшизы в формате сериала, однако он не будет завязан на герое Форда. «Мы не работаем над чем-то, чтобы заменить Индиану Джонса. Так и есть. Есть пять фильмов, в которых снялся Харрисон Форд, и он столь неповторим и уникален в этой роли. Мы — и Стивен [Спилберг] согласен — просто не стали бы этого делать», — заключила Кеннеди.

Ранее в разговоре с Total Film Харрисон Форд подтверждал, что после релиза пятой части фильма про Индиану Джонса не вернется к роли.

Премьера блокбастера «Индиана Джонс и колесо судьбы», в котором фигурирует не только 80-летний, но и омоложенный с помощью новых технологий Харрисон Форд, состоялась на Каннском кинофестивале.

Первый фильм про Индиану Джонса появился на экранах в 1981 году, режиссером стал Стивен Спилберг.

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Варвара Кошечкина
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