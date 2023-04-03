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18:24, 3 апреля 2023Культура

Премьера нового «Индианы Джонса» состоится в Каннах

Премьерный показ нового «Индианы Джонса» состоится на Каннском кинофестивале

Фото: Lucasfilm / Globallookpress.com

Премьера пятой части приключенческой франшизы «Индиана Джонс» состоится на Каннском кинофестивале. Об этом пишет Variety.

Картину «Индиана Джонс и Колесо судьбы» покажут в Каннах 18 мая. В актерском составе новой ленты значатся такие звезды, как Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс и другие.

Показ фильма от постановщика Джеймса Мэнголда состоится вне конкурсной программы. Детали сюжета проекта на данный момент почти неизвестны.

Ранее стало известно о планах студии Disney снять сериал об Индиане Джонсе. Отмечалось, что компания занимается поиском сценариста для шоу. О том, будет ли это приквелом серии киносаги или же станет дополнением к пятой части, руководство студии не сообщило.

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Сергей Равин
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