Студия Disney запланировала снять сериал об Индиане Джонсе
Стало известно о планах студии Disney снять сериал об Индиане Джонсе. Об этом сообщает Variety.
По информации источника, сейчас компания занимается поиском сценариста для проекта. Именно поэтому детали сюжета будущего шоу неизвестны.
О том, будет ли сериал приквелом серии фильмов или же станет дополнением к пятой части франшизы, руководство студии не сообщает.
Разработка шоу об Индиане Джонсе началась после того, как актер Харрисон Форд заявил, что его участие в пятой части картины, выход которой назначен на июнь 2023 года, станет последним.
По словам источника, сейчас Disney изучает ряд вариантов для развития франшизы в форматах сериала или полнометражного проекта.
Последний вышедший фильм киносерии называется «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Его премьера состоялась в 2008 году.
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