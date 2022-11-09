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15:54, 9 ноября 2022Культура

Студия Disney запланировала снять сериал об Индиане Джонсе

Студия Disney начала поиски сценариста для сериала об Индиане Джонсе

Фото: Social media / Reuters

Стало известно о планах студии Disney снять сериал об Индиане Джонсе. Об этом сообщает Variety.

По информации источника, сейчас компания занимается поиском сценариста для проекта. Именно поэтому детали сюжета будущего шоу неизвестны.

О том, будет ли сериал приквелом серии фильмов или же станет дополнением к пятой части франшизы, руководство студии не сообщает.

Разработка шоу об Индиане Джонсе началась после того, как актер Харрисон Форд заявил, что его участие в пятой части картины, выход которой назначен на июнь 2023 года, станет последним.

По словам источника, сейчас Disney изучает ряд вариантов для развития франшизы в форматах сериала или полнометражного проекта.

Последний вышедший фильм киносерии называется «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Его премьера состоялась в 2008 году.

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Анастасия Астахова
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