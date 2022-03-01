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Завершены съемки пятой части «Индианы Джонса»

Завершились съемки пятой части приключенческого фильма про Индиану Джонса

Кадр: фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Завершились съемки пятой части фильма про Индиану Джонса с американским актером Харрисоном Фордом в главной роли. Об этом сообщил продюсер картины Фрэнк Маршалл в своем Twitter-аккаунте.

Маршалл опубликовал фотографию кепки с надписью Indy. «Закругляемся!» — подписал он пост, добавив хештег indianajones.

Международная премьера приключенческой ленты запланирована на июнь 2023 года. Кроме Форда, в новой части франшизы снялись Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Бойд Холбрук и другие. Режиссером выступил Джеймс Мэнголд, который ранее работал над такими фильмами, как «Логан» и «Форд против Феррари». Стивен Спилберг, который снимал все предыдущие части «Индианы Джонса», стал одним из продюсеров.

Последний вышедший фильм киносерии называется «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Он вышел в 2008 году.

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Сергей Равин
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