Бывшую воспитательницу осудят за истязание маленьких детей

В Краснодаре 25-летнюю бывшую воспитательницу осудят за истязание малышей в детском саду

В Краснодаре 25-летнюю бывшую воспитательницу осудят за истязание детей и ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

В ходе расследования она признала свою вину.

По данным ведомства, почти год — в период с марта 2022 по февраль 2023 года — женщина применяла психологическое и физическое насилие к маленьким воспитанникам, понимая, что они из-за возраста находятся в беспомощном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Якутии суд приговорил няню к трем годам колонии за избиение двух детей из неприязни к ним.