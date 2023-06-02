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19:26, 2 июня 2023Силовые структуры

Бывшую воспитательницу осудят за истязание маленьких детей

В Краснодаре 25-летнюю бывшую воспитательницу осудят за истязание малышей в детском саду

Фото: Trym Nilsen / Unsplash

В Краснодаре 25-летнюю бывшую воспитательницу осудят за истязание детей и ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

В ходе расследования она признала свою вину.

По данным ведомства, почти год — в период с марта 2022 по февраль 2023 года — женщина применяла психологическое и физическое насилие к маленьким воспитанникам, понимая, что они из-за возраста находятся в беспомощном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Якутии суд приговорил няню к трем годам колонии за избиение двух детей из неприязни к ним.

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    Елизавета Новикова
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