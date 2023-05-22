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20:43, 22 мая 2023Силовые структуры

В российском регионе няню осудили на три года за избиение детей из неприязни

В Якутии суд приговорил няню к 3 годам колонии за избиение двух детей из неприязни к ним

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил к трем годам лишения свободы 34-летнюю местную жительницу, которая, работая няней, избивала детей. Об этом в понедельник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину признали виновной по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ. Следствие и суд установили, что с 9 по 21 января во время присмотра за двумя мальчиками двух и четырех лет женщина регулярно наносила им побои из личной неприязни. Действия няни стали известны матери детей, после чего женщина была уволена и привлечена к ответственности. Суд также обязал ее выплатить пострадавшим 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мать и отец снимали порно с дочерьми-школьницами ради денег.

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Илона Палей
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