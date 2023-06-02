Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:09, 2 июня 2023Ценности

Яна Рудковская назвала секрет резкого похудения Леонардо ДиКаприо

Продюсер Яна Рудковская назвала «Оземпик» секретом резкого похудения Леонардо ДиКаприо

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала секрет резкого похудения американского актера Леонардо ДиКаприо. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале.

Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность телезвезды на Каннском кинофестивале. По словам жены фигуриста Евгения Плющенко, ее подруга сидела за соседним столом с ДиКаприо и слышала все слухи о нем. «Поговаривают, правда, что скинул он на уколах нашумевшего "Оземпика", но тем не менее комплименты отвешивают», — уточнила Рудковская.

Материалы по теме:
«Бить за такое — уже не норма» Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
«Бить за такое — уже не норма»Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
26 декабря 2021
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022

Речь идет о лекарстве «Оземпик» (семаглутид) — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса. Сообщалось, что наиболее часто уколы стройности упоминаются в связи с невероятным преображением Ким Кардашьян, в использовании лекарств такого типа для похудения также признавался и Илон Маск.

Ранее российский стилист Виктория Хандус сравнила телеведущую Викторию Боню с западными звездами на Каннском кинофестивале со словами «кажется смешной». По словам эксперта, знаменитости выбрали для своих нарядов королевский стиль, однако на их фоне бывшая участница телепроекта «Дом-2» смотрелась нелепо.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны показало фрагменты воздушного боя истребителя Су-35
    На бывшей фабрике IKEA в России запустили производство
    Азербайджан обсудил перспективы военного сотрудничества с США
    Российские туристы раскрыли дешевый способ добраться до Грузии
    Силовики нашли оставленные ВСУ схроны с боеприпасами под Херсоном
    Психолог напомнил о праве говорить «нет» без объяснений
    Яна Рудковская назвала секрет резкого похудения Леонардо ДиКаприо
    Артемий Лебедев опроверг распространенное заблуждение о США
    Гладков сообщил о начавшемся после попадания снаряда пожаре в частном доме
    Выращенный на мясо аллигатор выпрыгнул с 20-го этажа и выжил
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.