Стала известна личность убегавшего голым по балконам в Липецке мужчины
Голым мужчиной, убегающим по балконам в Липецке, оказался 29-летний гражданин Украины Иван С. Его личность стала известна сообщает Telegram-каналу SHOT.
По данным канала, фигурант употреблял наркотики с сожительницей в съемной квартире. Кроме того, в квартире находились две маленькие дочки женщины. Затем мужчина стал агрессивно себя вести и приставил нож к горлу подруги.
Ранее появилось видео, как в Липецке голый мужчина попытался сбежать из квартиры на пятом этаже по балконам, но его поймали жильцы дома и избили.
На кадрах видно, что голый мужчина выходит на балкон, при этом его провожает обнаженная женщина. Затем он перелезает через ограждение и спускается вниз. Мужчина пытается разбить окно другой квартиры, но падает. В этот момент его настигают несколько мужчин и избивают палками. К ним подбегают пожарный и полицейские.
После задержания мужчину передали медикам.