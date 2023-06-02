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15:10, 2 июня 2023Силовые структуры

Стала известна личность убегавшего голым по балконам в Липецке мужчины

SHOT: убегавший по балконам голый мужчина в Липецке приехал в Россию с Украины

Кадр: Telegram-канал SHOT

Голым мужчиной, убегающим по балконам в Липецке, оказался 29-летний гражданин Украины Иван С. Его личность стала известна сообщает Telegram-каналу SHOT.

По данным канала, фигурант употреблял наркотики с сожительницей в съемной квартире. Кроме того, в квартире находились две маленькие дочки женщины. Затем мужчина стал агрессивно себя вести и приставил нож к горлу подруги.

Ранее появилось видео, как в Липецке голый мужчина попытался сбежать из квартиры на пятом этаже по балконам, но его поймали жильцы дома и избили.

На кадрах видно, что голый мужчина выходит на балкон, при этом его провожает обнаженная женщина. Затем он перелезает через ограждение и спускается вниз. Мужчина пытается разбить окно другой квартиры, но падает. В этот момент его настигают несколько мужчин и избивают палками. К ним подбегают пожарный и полицейские.

После задержания мужчину передали медикам.

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    Екатерина Власова
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