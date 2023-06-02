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03:52, 2 июня 2023Наука и техника

В России придумали инновационное крыло для беспилотников

В МАИ разработали инновационное крыло для беспилотников из ячеистых панелей

Фото: Global Look Press

Ученые из Московского авиационного института (МАИ) разработали инновационное крыло для беспилотников из ячеистых панелей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соавтора разработки, научного сотрудника института № 1 «Авиационная техника» МАИ Андрея Колпакова.

Отмечается, что новая структура аппарата повысит прочность и жесткость конструкции. В институте указали, что ячеистые панели можно производить из листовых материалов методом штамповки, что позволит минимизировать ручной труд и ускорить процесс сборки беспилотника.

«Скорость изготовления — одно из главных достоинств технологии», — заверил Колпаков.

В МАИ добавили, что авиаконструкторы запатентовали изобретение, разработка готова к внедрению в массовое промышленное производство.

Ранее сообщалось, что специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий разработали устойчивый к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) квадрокоптер «Лютик». Аппарат предназначен для разведки и доставки боеприпасов. Первая версия дрона «Лютик» уже прошла испытания в зоне проведения спецоперации, по итогам которых создали модернизированный аппарат, отличающийся увеличенными временем полета и грузоподъемностью.

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    Марина Совина
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