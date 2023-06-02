УЕФА рассмотрит дело арбитра финала Лиги чемпионов об обвинении в расизме

УЕФА может отстранить арбитра Марциняка от финала Лиги чемпионов из-за обвинений в расизме

Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит дело польского арбитра Шимона Марциняка, назначенного на финальный матч Лиги чемпионов, обвиненного в проявлении расизма. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что в организации серьезно отнеслись к этим обвинениям и в ближайшую неделю рассмотрят все доказательства. Если вина Марциняка будет установлена, его могут отстранить от работы в финале Лиги чемпионов.

1 июня Sky Sport сообщил, что организация Never Again, занимающаяся борьбой с дискриминацией, уличила Марциняка в связях с деятельностью ультраправой политической партии в Польше. Позднее в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) арбитр заявил, что «всегда дистанцируется от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости».

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Матч состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.