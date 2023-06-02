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17:53, 2 июня 2023Силовые структуры

У главы Каменского городского округа прошли обыски по делу о коррупции

Мэра Каменского городского округа заподозрили в получении взятки на миллионы рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Главу Каменского городского округа Сергея Б. заподозрили в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски у мэра. Обыски прошли по подозрению в получении взяток на несколько миллионов рублей.

Отмечается, что глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых проверит данную информацию.

Ранее стало известно, что во Владикавказе задержали заместителя начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов № 2 Управления федеральной налоговой службы России по Республике Северная Осетия-Алания.

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