В России появится нейросеть для поиска домашних животных

NtechLab создаст в России нейросеть для поиска пропавших домашних животных

Российский разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики NtechLab создаст в России нейросеть для поиска пропавших домашних животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Александра Томаса.

Уточняется, что разработчик уже выпустил первую версию системы распознавания домашних животных. Версия, предназначенная для питомцев, готовится к тестированию в нескольких российских регионах.

Воспользоваться программой можно будет с помощью Telegram-бота, приложения или сайта.

«Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки», — объяснил Томас.

Ранее команда ученых из Калифорнийского технологического института создала систему SAIS на базе искусственного интеллекта для тренировки хирургических навыков. Программа позволит молодым врачам изучать эффективность собственной работы без присутствия третьих лиц.