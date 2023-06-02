Невесте назвали способ поставить на место завистливую лучшую подругу

Коуч Колин Нолан: завистливой подруге не место на свадьбе

Если у невесты есть завистливая подруга, стоит высказать ей накопившиеся претензии и найти замену, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Способ поставить свидетельницу на место она назвала в авторской колонке для Daily Mirror.

К Нолан обратилась читательница, которая поссорились с лучшей подругой накануне свадьбы и больше не хочет, чтобы она была свидетельницей на церемонии. Однако для подготовки новой подружки к торжеству, по ее словам, нет времени.

Девушка рассказала, что ссора началась из-за привычки приятельницы критиковать и высмеивать любые ее идеи. Последней каплей стала речь, произнесенная на девичнике. Подружка немного перепила и заявила, что должна была первой выйти замуж, поскольку красивее невесты.

Это правда, что она очень привлекательная женщина, но в ней есть темная, неугомонная сторона. Я хочу высказать ей, что, возможно, в ней причина ее одиночества из письма анонимной читательницы Колин Нолан

В ответ на письмо Нолан посоветовала читательнице высказать подруге все накопившиеся претензии и мысли о ее поведении. Возможно, услышанная правда заставит ее задуматься и изменить поведение, говорит писательница.

Свадьба спровоцировала в ней зависть и негативные эмоции из-за ее жизненных обстоятельств. Я думаю, ей следует знать, что ты не готова рисковать собственной свадьбой, поэтому она может потерять твою дружбу Колин Нолан коуч по отношениям и писательница

Если после разговора подруга по-прежнему будет злиться, Нолан посоветовала найти новую свидетельницу. По ее словам, лучше купить новое платье для подружки, чем всю жизнь вспоминать об испорченном настроении на свадьбе.

Ранее Колин Нолан дала совет женщинам, узнавшим перед свадьбой об измене жениха. Она предложила перенести торжество, чтобы обдумать, получится ли восстановить утраченное доверие.