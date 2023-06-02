Трех российских игроков включили в топ самых выгодных контрактов сезона в НХЛ

Барабанова, Кузьменко и Бучневича включили в топ самых выгодных контрактов сезона в НХЛ

The Athletic включил трех российских игроков в топ самых выгодных контрактов сезона-2022/2023 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список приведен на сайте издания.

Рейтинг составили на основании соотношения цена-качество среди всех команд лиги за сезон. В перечень попали 28-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов, получающий зарплату в размере 2,5 миллиона долларов в год.

Кроме того, издание отметило 28-летнего форварда «Сент-Луис Блюс» Павла Бучневича (с зарплатой 5,8 миллиона долларов в год) и 27-летнего нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко (с зарплатой 950 тысяч долларов в год).

4 марта The Athletic включил в рейтинг лучших обменов в НХЛ сделки с участием шести российских игроков. В топ-10 попали трансферы двух россиян. На третьем месте оказался обмен Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталс» в «Бостон Брюинс». На девятой строчке — переход Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс».