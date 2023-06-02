Врач рассказал о влиянии оргазмов на продолжительность жизни

Геронтолог Илья Соловьев рассказал, что ежедневные оргазмы могут продлить жизнь на 8 лет

Ежедневные и многократные оргазмы могут продлить жизнь в среднем на восемь лет, рассказал геронтолог Илья Соловьев. Врач объяснил «Ленте.ру», как именно сексуальное удовольствие влияет на продолжительность жизни.

Соловьев заявил, что оргазмы продлевают жизнь, что подтверждается данными научных исследований. Он пояснил, что ранее исследователи изучили взаимосвязь между частотой оргазмов и продолжительностью жизни. В эксперименте принимали участие 900 мужчин в возрасте 45-59 лет.

За время исследования ушли из жизни 150 мужчин. Ученые установили, что среди тех, кто часто достигал оргазма, доля летальных исходов была на 50 процентов ниже по сравнению с группой с самой низкой частотой оргазмов Илья Соловьев геронтолог

Наиболее четкую взаимосвязь оргазмов и продолжительности жизни выявили в группе лиц с ишемической болезнью сердца, пояснил геронтолог. Среди тех, у кого годовое количество оргазмов достигало сотни (примерно два в неделю), доля летальных исходов была на 68 процентов ниже, чем в группе тех, у кого оргазм случался раз в месяц.

Около 700 оргазмов в год могут увеличить ожидаемую продолжительность жизни на восемь лет! Для мужчин большую роль играет частота оргазмов, а для женщин — их качество Илья Соловьев геронтолог

«Если говорить о женщинах, то им продлевает жизнь интенсивность, качество оргазмов и удовольствие от них, — говорит Соловьев. — Оргазм помогает жить дольше, это правда».

Ранее психолог назвала признаки сексуального эгоиста. Она пояснила, что его выдают безразличие и грубость.