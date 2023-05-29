Психолог назвала признаки сексуального эгоиста

Психолог Корнеева предупредила, что сексуального эгоиста выдают грубость и безразличие

Безразличие к партнеру и грубость в постели выдают сексуального эгоиста, предупредила психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. Она назвала эти и другие признаки эгоиста в беседе с «Лентой.ру».

В идеале, во время секса оба партнера должны получать удовольствие и реализовывать свои потребности, но так бывает не всегда, констатирует психолог. Самый явный признак сексуального эгоизма — мужской оргазм при отсутствии женского.

«Часто такая ситуация случается из-за физиологии. После эякуляции мужчина, как правило, далее не может продолжать половой акт. И у многих пар секс длится до тех пор, пока он не "кончит". При этом ее оргазм не является для партнера обязательным вовсе», — разъяснила Корнеева.

Классическая ситуация: один из партнеров доставляет другому удовольствие орально, например, два раза в месяц. Однако получает «ответ» раз в год, либо партнер вовсе отказывается отвечать взаимностью. Нарушен баланс «брать-давать» в плане взаимных ласк Анастасия Корнеева психолог

Если партнер причиняет боль женщине и ведет себя грубо, даже после того как она сказала ему о своем недовольстве, — это тоже указывает на сексуальный эгоизм. В сексе важно, чтобы оба наслаждались им и занимались добровольно. Если кому-то из пары больно (неудобно, неприятно), это нужно прекратить, продолжила психолог.

Характер сексуальной прелюдии также многое говорит о человеке, продолжила психолог. Обычно на начальном этапе отношений (особенно первый секс) люди склонны использовать те способы, которые им самим доставляют удовольствие. Например, если человек любит целоваться, он будет целовать партнера; если ему нравятся поглаживания в определенных местах, именно это он и будет делать с партнером.

Задача обоих — в процессе интима узнать, что же доставляет удовольствие другому человеку. И если в долгих отношениях ваш партнер все еще поступает по принципу «мне нравится, значит, и тебе должно» — это скверный знак Анастасия Корнеева психолог

С инициативой в сексе все просто, отметила Корнеева. В постели эгоист не обращает внимания на изначальный настрой партнера. Если ему хочется — сексу быть. И количество и частота секса будет полностью зависеть от потребностей лишь одного в паре.

Есть выражение «душ до секса — уважение к партнеру, душ после секса — уважение к себе». Если ваш партнер позволяет себе не следить за своим состоянием, запахами, это может быть выражением пренебрежением к вашим чувствам Анастасия Корнеева психолог

Вопрос о том, кто же должен нести ответственность за безопасность секса, до сих пор дискуссионный. Однако по-хорошему это задача обоих партнеров — ведь сексом занимаются оба, уверена Корнеева. Поэтому если один партнер заявляет: «Нет, с презервативом ощущения не те, давать лучше ты будешь пить таблетки» или «Тебе надо, ты и покупай сам», то складывается несправедливая ситуация, говорит психолог.

Обычно после секса интересно узнать о том, как было партнеру, что понравилось, а что нет. Даже в процессе полезно уточнить, что хотелось бы получить человеку. «Если партнер не интересуется желаниями и состоянием другого, его можно назвать эгоистом», — подвела итог Корнеева.

Ранее Анастасия Корнеева поделилась пятью советами, которые помогут продуктивно провести выходные или отпуск. В частности, она посоветовала применять «Матрицу Эйзенхауэра».