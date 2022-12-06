Психолог дал россиянам пять советов о правильном отдыхе

Психолог Корнеева посоветовала применять «Матрицу Эйзенхауэра», чтобы продуктивно отдыхать

Продуктивным и эффективным будет считаться тот отдых, после которого человек полон сил и снова готов к работе, рассказала психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. В беседе с «Лентой.ру» специалист поделилась пятью советами, которые помогут продуктивно провести выходные или отпуск.

«Матрица Эйзенхауэра»

Чтобы грамотно распланировать свои дела, психолог посоветовала воспользоваться «Матрицей Эйзенхауэра». «С помощью таблицы вы распределяете свои задачи по критериям "срочность" и "важность" на четыре квадранта, после чего решаете, чему именно и сколько времени стоит посвятить», — объяснила она принцип работы метода.

Избегание крайностей

Основная ошибка — крайности, считает Корнеева. «Люди либо впихивают в свой график необъятное, а потом становятся еще более уставшие, чем до выходных, либо не делают ничего в принципе, а затем мучаются чувством вины», — пояснила специалист.

Не поддаваться FOMO

Также важно перестать поддаваться FOMO, убеждена она. Этим термином, по словам психолога, обозначают навязчивый страх пропустить что-то интересное. «Именно эта особенность психики заставляет людей, например, посещать мероприятия, на которые им совсем не хочется идти», — обратила внимание Корнеева.

Смена деятельности

Отдых — это смена деятельности, подчеркнула психолог. «Если ваша основная работа — физический труд, очень подвижная и энергозатратная, на выходных наслаждайтесь спокойствием в горизонтальном положении. Если же ваши будни подразумевают сидение в офисе — двигайтесь и идите на воздух. Если вы в течение рабочего дня в окружении людей и постоянном общении — выделите себе время на уединение и тишину», — рекомендовала она.

Разнообразие

Ощутить внутреннюю удовлетворенность от проведенного отпуска и выходных, по словам специалиста, позволит разнообразие деятельности.

«Секрет в том, чтобы в течение свободного времени: сделать что-то давно откладываемое, например, разобрать шкаф, обязательно чем-то себя порадовать, сделать что-то для роста и развития, пообщаться с кем-то для вас приятным — позвонить другу, а лучше встретиться — и уделить внимание своему телу — прогулка, ванна, массаж, разгрузочный день, спорт», — отметила Корнеева.

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