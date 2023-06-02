Шестеро подростков изнасиловали 17-летнюю россиянку и попали под следствие

В Туве задержали шестерых подростков, изнасиловавших 17-летнюю девушку

В Туве задержали шестерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет, изнасиловавших 17-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 мая правоохранители получили заявление о преступлении против несовершеннолетней. Было возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Вскоре силовики нашли фигурантов — ее односельчан. Выяснилось, что 29 мая пьяные подростки пристали к потерпевшей на берегу реки Теректиг у села Берт-Даг Тес-Хемского района и надругались над ней.

Сейчас всем юношам предъявлены обвинения. Пятеро из них находятся под домашним арестом.

Ранее стало известно, что алтайский депутат получил 8,5 года колонии за изнасилование 14-летней племянницы жены.