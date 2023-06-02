Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 2 июня 2023Силовые структуры

Шестеро подростков изнасиловали 17-летнюю россиянку и попали под следствие

В Туве задержали шестерых подростков, изнасиловавших 17-летнюю девушку

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Туве задержали шестерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет, изнасиловавших 17-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 мая правоохранители получили заявление о преступлении против несовершеннолетней. Было возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Вскоре силовики нашли фигурантов — ее односельчан. Выяснилось, что 29 мая пьяные подростки пристали к потерпевшей на берегу реки Теректиг у села Берт-Даг Тес-Хемского района и надругались над ней.

Сейчас всем юношам предъявлены обвинения. Пятеро из них находятся под домашним арестом.

Ранее стало известно, что алтайский депутат получил 8,5 года колонии за изнасилование 14-летней племянницы жены.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны России сообщило о наступлении «Ахмата» на марьинском направлении
    В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
    Власти приостановили движение пригородных поездов в Шебекино из-за обстрелов ВСУ
    Стало известно о рекордно низком боевом духе британской армии
    Зеленский поручил проверить бомбоубежища по всей Украине
    Шестеро подростков изнасиловали 17-летнюю россиянку и попали под следствие
    Юристка осталась с внешностью клоуна после окрашивания бровей в салоне
    СБУ задержала агента белорусского КГБ
    В России начали испытания ударного дрона «Сириус»
    Президент Польши захотел внести изменения в закон о «российском влиянии»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.