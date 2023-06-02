Девушка из обычной семьи вышла замуж за принца Иордании

В Иордании 28-летний крон-принц Хусейн бин Абдалла женился на девушке из обычной семьи

В Иордании состоялась свадьба крон-принца Хусейна бин Абдаллы и Раджвы аль-Сайф. Об этом сообщает Al Arabiya.

Старший сын короля Иордании Абдаллы II, 28-летний принц Аль Хуссейн 1 июня женился на девушке из обычной семьи, дочери саудовского бизнесмена. Невеста, 29-летняя Раджва аль-Сайф, которая раньше работала архитектором в США, была удостоена титула принцессы. Свадьба состоялась почти через год после помолвки, о которой пара объявила в августе 2022 года.

Торжество прошло во дворце Захран в Аммане, где в присутствии членов королевской семьи Иордании и 140 гостей, среди которых были представители других королевских семей и главы зарубежных государств, прошла исламская церемония бракосочетания «Катб аль-Китаб».

Молодых людей представил друг другу общий приятель.

Я познакомился с Райвой через моего друга и бывшего одноклассника. Я считаю себя счастливчиком, потому что не каждый день встретишь такого человека как Райва Хусейн бин Абдалла крон-принц Иордании

Крон-принц выглядел очень довольным состоявшейся свадьбой. На своей странице в соцсетях, где у Аль Хуссейна больше трех миллионов подписчиков, он написал длинный пост, посвященный невесте: «Господь благословил меня, послав мне Райву, любовь всей моей жизни и настоящего партнера. Я верю в то, что брак принесет нам обоим тепло и мир. Я молюсь о том, чтобы божественное благословение сопровождало нас и дальше».

На банкете в честь свадьбы присутствовало больше 1700 гостей. Среди них были король и королева Нидерландов, почетный король Испании Хуан Карлос I и королева София, а также принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт. На торжество также прибыли предприниматели Илон Маск, Джеф Безос, первая леди США Джил Байден, кронпринц Абу-Даби Халед бин Мохаммад, шейх Катара Халифа бин Хамад Аль Тани и его супруга Моза, премьер-министр Ливана Наджиб Микати и другие.

Ранее сообщалось, что во время свадьбы с баварским принцем Людвигом невеста упала в обморок прямо в церкви. Ей дали выпить стакан воды, и церемония венчания благополучно завершилась.