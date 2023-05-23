Молодая невеста упала в обморок на свадьбе с принцем Баварии

Невеста принца Баварии потеряла сознание во время церемонии венчания

На состоявшейся 20 мая свадьбе баварского принца Людвига невеста упала в обморок в церкви. Как сообщает People, жених успел подхватить новобрачную.

Женой принца стала 34-летняя Софи Эвекинк, аспирантка-криминалистка. Инцидент с обмороком произошел в Театинской церкви святого Каетана в Мюнхене, в регионе Бавария, во время церемония венчания молодых. Эвекинк быстро пришла в себя.

Газета Bild в своем репортаже сообщила, что принцессу Софи, которая потеряла сознание и начала падать назад, подхватил принц Людвиг, а следом к нему на помощь подбежали друзья жениха. Выпив стакан воды, невеста полностью пришла в себя, и церемония продолжилась.

Свадьба Людвига и Софи была выдержана в баварском стиле, с местными блюдами в меню и традиционными баварскими ритуалами и элементами в декоре и нарядах. Платье принцессы Софи с длинными рукавами и цветочным кружевом было также сшито в Баварии. На голове у невесты красовалась цветочная тиара бабушки принца Людвига, которую принцесса Иммингард надевала на собственную свадьбу в 1950 году. На женихе был классический костюм со знаками отличия рыцарского ордена Святого Георгия и рыцарского ордена Святого Губерта.

Принц Людвиг — третий в линии престолонаследия как глава королевской семьи Баварии. Перед ним в очереди принц Макс, герцог Баварский и младший брат нынешнего главы дома Виттельсбахов, Франца Баварского, а также троюродный брат Франца и отец Людвига, принц Луитпольд. Принц Людвиг — праправнук последнего короля Баварии Людвига III. Хотя после Немецкой революции 1918 года и Первой мировой войны, немецкая монархия была низложена, Баварская королевская семья по-прежнему чтит свое наследие и соблюдает преемственность.

Принцесса Софи имеет двойное гражданство: она гражданка Канады и Нидерландов. Софи — выпускница Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета. Раньше она работала в ООН в Женеве и Нью-Йорке и занималась вопросами, связанными со здравоохранением и правами человека. В настоящий момент она пишет докторскую диссертацию по криминологии на юридическом факультете Оксфордского университета.

Ранее сообщалось, что наследник Британского престола принц Уильям начал планировать собственную коронацию. После церемонии коронации своего отца Карла III он стал думать о том, как сделать старомодную монархическую традицию более современной.