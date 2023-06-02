США нашли способ закупать в Японии тротил для Украины

Reuters: США нашли способ закупать в Японии партии тротила для производства снарядов НАТО

США нашли способ закупать в Японии партии тротила для производства снарядов НАТО калибра 155 миллиметров, необходимых для украинской армии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники.

Экспортные правила страны запрещают продавать за границу летальную продукцию. При этом ограничения на продукцию двойного назначения или оборудование, продаваемое на коммерческой основе, менее строгие. Штаты пользуются этим и имеют возможность покупать японские ноутбуки для украинских военных.

Как говорится в статье, в Токио после посещения главы Пентагона Ллойда Остина сообщили Белому дому, что разрешат продажу промышленного тротила. Дело в том, что взрывчатка не является продуктом исключительно военного назначения, уточнил собеседник агентства.

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине очень мощный пакет политической и практической поддержки на саммите в Вильнюсе в июле.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что Штаты вновь окажут Киеву поддержку. По его словам, в новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы и системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger.