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14:51, 2 июня 2023Наука и техника

Слитую в сеть версию S.T.A.L.K.E.R. 2 смогли запустить

Раннюю версию S.T.A.L.K.E.R. 2 смогли запустить на компьютере

Скриншот: игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Энтузиасты смогли расшифровать слитую в сеть раннюю версию S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщают авторы сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"» в соцсети «ВКонтакте».

1 июня создатели паблика рассказали подписчикам, что смогли расшифровать билд и дали рекомендации по запуску игры. Позже в сети появились видео и изображения из ранней версии S.T.A.L.K.E.R. 2.

В частности, авторы сообщества опубликовали скриншоты, на которых продемонстрировали текущее состояние инвентаря игрока. Также энтузиасты продемонстрировали оружие и NPC, которые будут встречаться в новой части S.T.A.L.K.E.R. Первые игроки смогли подтвердить, что в игре есть русский язык и частичная русская озвучка.

По словам геймеров, игра работает не очень стабильно — при запуске и некоторых действиях могут случаться сбои и вылеты. По словам подписчика сообщества под ником Yaroslav Nxvvsx, несмотря на проблемы, готовая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 очевидно будет улучшена. «Билд явно ранний, не нужно думать, что в игре сейчас настолько плачевная ситуация», — отметил автор.

Около 200 гигабайт данных из актуального билда S.T.A.L.K.E.R. 2 выложили в открытый доступ в конце мая. Энтузиасты пообещали, что расшифруют раннюю сборку и запустят игру.

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    Андрей Ставицкий
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