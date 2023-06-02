Свидание с москвичкой обошлось сварщику в 28 тысяч рублей

В Москве сварщик сходил на свидание с незнакомкой из Telegram и лишился 28 тысяч рублей

В Москве сварщик лишился 28 тысяч рублей на свидании с незнакомкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина нашел в Telegram группы, где можно познакомиться с девушками. Там он встретил незнакомку и решил пригласить ее на свидание. Они договорились сходить в кафе. В заведении спутница стала заказывать сыры, мясо, крепкий алкоголь, лимонад и кальян.

В конце вечера официант принес счет, и кавалер увидел устрашающие цифры — 28 тысяч рублей. Девушка отказалась разделить оплату. Это разозлило потерпевшего, тогда он обратился в полицию с заявлением.

Ранее стало известно, что в Москве девушка пропала после свидания с парнем, с которым она познакомилась в приложении для знакомств Tinder.