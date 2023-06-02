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09:22, 2 июня 2023Экономика

Китайского рабочего уволили за походы в туалет на шесть часов

Laodong Daily: китайского рабочего уволили за ежедневные многочасовые походы в туалет

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

В Китае работодатель уволил сотрудника за продолжительные походы в туалет. Каждый день тот проводил в нем от трех до шести часов, объясняя ситуацию последствиями операции. Об этом со ссылкой на запись шанхайской газеты Laodong Daily, специализирующийся на связанных с трудовой деятельностью новостях, пишет Business Insider.

Инцидент имел место еще в 2015 году. Длительное отсутствие работника на своем месте работодатель фиксировал с июля по сентябрь. Так, только в период с 7 по 17 сентября, согласно записям компании, мужчина посетил туалет 22 раза, причем каждый раз поход длился от 47 до 196 минут.

При увольнении компания сослалась на пункт правил для персонала, касающийся опозданий, раннего ухода с работы и отгулов. Работник не согласился с таким решением и подал в арбитражный суд с требованием восстановить его.

В итоге дело дошло до высшего суда Тяньцзиня (муниципалитет центрального подчинения КНР), который постановил отказать мужчине в удовлетворении требований. Суд постановил, что столь длительные походы в туалет не соответствуют разумным и нормальным физиологическим потребностям.

В середине 2021 года Верховный суд Китая запретил крупным частным компаниям использовать шестидневную рабочую неделю с двенадцатичасовым графиком. Решение было принято после нескольких смертей, которые были связаны с перенапряжением.

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    Платон Щукин
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