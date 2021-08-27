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Китайцам запретили работать до смерти

Верховный суд Китая назвал незаконным 12-часовой шестидневный график «996»
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Фото: Reuters

Верховный суд Китая ополчился на крупные частные компании, использующие шестидневную рабочую неделю с двенадцатичасовым графиком (так называемый график «996»), пишет CNN. Суд назвал такой режим незаконным и напомнил, что работники имеют право на отдых и отпуск, а работодатели обязаны соблюдать закон о восьмичасовом рабочем дне.

Суд выпустил совместное заявление с министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР. В документе отмечается неправомерность режима «996» на примере нескольких компаний, сделавших такой график обязательным вопреки закону. «Работодатели могут призывать усердно трудиться, но при этом не должны забывать о своих обязанностях», — говорится в тексте заявления. В одном из случаев сотрудник издательства скончался в 5:30 утра от сердечной недостаточности, когда шел в офисный туалет. Виновным в гибели мужчины признали руководство и обязали выплатить семье жертвы 400 тысяч юаней (61,7 тысячи долларов США).

График «996» — шесть дней в неделю с 9 до 21 часа — обычно используют технологические гиганты и стартапы, чтобы снизить расходы на зарплаты и повысить производительность труда. В начале 2021 года компанию Pinduoduo обвинили в смерти 22-летней сотрудницы. Девушке стало плохо на улице, когда она возвращалась с работы в половину второго ночи. Через две недели другой работник компании совершил самоубийство.

Китайское законодательство предусматривает восьмичасовую продолжительность рабочего дня. Переработки допустимы в экстренных случаях, но не более трех часов в день. В зависимости от ситуации работодатель обязан доплатить за сверхурочные часы 150-300 процентов от зарплаты.

В 2019 году основатель Alibaba Джек Ма называл «благословением» работу в темпе «996». «Если вы не тратите больше времени и энергии, чем другие, то как вы станете успешным?» — вопрошал миллиардер. Позже к дискуссии присоединился глава одного из крупнейших китайских интернет-ретейлеров JD.com Ричард Лю. Бизнесмен поддержал сверхурочную работу, посетовал на снижение числа работников и назвал управленцев «бездельниками».

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