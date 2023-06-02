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15:42, 2 июня 2023Россия

В Госдуме предложили уменьшить количество домашних заданий для школьников

Депутат Лантратова предложила уменьшить количество домашних заданий для школьников

Фото: Smile19 / Shutterstock / Fotodom

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила уменьшить количество домашних заданий для школьников. Об этом она сообщила РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков признался, что послушал сына и предложил отменить домашнее задание для российских школьников. Он пояснил, что его ребенок, узнав о депутатских полномочиях, попросил написать закон, который отменит «домашку».

«Полностью отменить домашние задания я бы не поддержала, а вот сделать их адекватными, сократить объем, я считаю, что, безусловно, нужно в этой части», — пояснила Лантратова.

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    Никита Абрамов
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