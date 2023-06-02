В Госдуме предложили уменьшить количество домашних заданий для школьников

Депутат Лантратова предложила уменьшить количество домашних заданий для школьников

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила уменьшить количество домашних заданий для школьников. Об этом она сообщила РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков признался, что послушал сына и предложил отменить домашнее задание для российских школьников. Он пояснил, что его ребенок, узнав о депутатских полномочиях, попросил написать закон, который отменит «домашку».

«Полностью отменить домашние задания я бы не поддержала, а вот сделать их адекватными, сократить объем, я считаю, что, безусловно, нужно в этой части», — пояснила Лантратова.