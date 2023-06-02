Вассерман оценил идею об отмене домашнего задания для российских школьников

Депутат Вассерман выступил против отмены домашнего задания для российских школьников

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман оценил идею отмены домашнего задания для российских школьников. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что выступает против такой инициативы, и объяснил свою позицию.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков признался, что послушал сына и предложил отменить домашнее задание для российских школьников. По мнению Даванкова, если инициативу примут, разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем.

Я как член Государственной Думы по просвещению однозначно выступлю против этого законопроекта, если он дойдет до обсуждения Анатолий Вассерман депутат Госдумы

«Во-первых, невозможно ограничиться только уроками для преподавания всего нужного объема даже не столько знаний, сколько навыков работы со знаниями. Ведь знания — это всего лишь сырье для работы ума. И, пока ум не умеет работать с этими знаниями, он фактически бездействует. А навыки работы надо осваивать в первую очередь самостоятельно», — заявил Вассерман.

Вторая причина: домашние задания приучают к самодисциплине и самоограничениям, убежден политик.

«Наконец, последнее по порядку, но не по значению. Жалобы на перегрузку школьников, в том числе и на чрезмерный объем домашних заданий, нарастают по мере того, как разрушается система образования, сложившаяся в очень давние времена и более-менее формализованная с середины XIX века до середины XX», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что опора на такую систему позволяла сократить объем работы, требуемой для усвоения каких-то конкретных знаний.

«С незапамятных времен система образования постепенно настраивалась на все более эффективное формирование целостной картины мира. Но, к сожалению, примерно полвека на Западе и примерно уже лет 30 у нас систему образования ломают в направлении разрушения целостной картины мира. И катастрофические последствия, к сожалению, вполне очевидны», — заявил Вассерман.

Работа над законом

Член комитета Госдумы по просвещению поделился, что уже второй год группа экспертов, созданная по его инициативе, старается формализовать само понятие целостной картины мира так, чтобы можно было явным образом включить в закон об образовании указание, что цель образования — это формирование целостной картины мира.

Как только эта работа закончится и закон об образовании будет соответствующим образом изменен, сразу же все образование — и среднее, и высшее — начнет меняться. Так что жалобы на перегрузку резко сократятся Анатолий Вассерман депутат Госдумы

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде.

В пояснительной записке к инициативе уточняется, что в рамках проекта предлагается изменить понятие «воспитание» и дополнить элементом, формирующим у школьников трудолюбие, а также ответственное отношение к труду и его результатам.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова уточнила, что в рамках закона парламентарии предлагают воспитывать школьников «не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя». По ее мнению, если ученик сможет нести ответственность за свою работу в простых бытовых делах, то в будущем он станет с уважением относиться к своей профессии.